Довірений профіль Profil zaufany не працюватиме у Польщі: що сталося
Джерело:yavp.pl
Довірений профіль (Profil zaufany), який активно використовують жителі Польщі, в тому числі й українці, буде тимчасово недоступним.
На порталі pz.gov.pl будуть проводити сервісні роботи. Тому довірений профіль буде недоступний з п'ятниці 19 січня (з 20:00) до суботи 20 січня (до 16:00). Користувачам рекомендують зробити всі справи, де він потрібен, до або після дати відключення.
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Чому не працюватиме сервіс
Про такі труднощі повідомили у Мінцифри Польщі. Також зазначили, що не працюватиме й сервіс довіреного підпису.Profil zaufany – це безкоштовний інструмент, який дозволяє громадянам підтвердити онлайн свою особу. Його використовують під час низки процесів, які вимагають контакту з державними установами та їхніми сайтами.
Довірений профіль містить персональні дані людини (ім'я, прізвище, дату народження та номер PESEL). Користувачі можуть в режимі онлайн підписувати заяви, які потрібно передати в державні установи.
Для чого потрібен довірений профіль
Довірений профіль дозволяє, не відвідуючи різноманітні установи й не витрачаючи додатковий час, зробити такі справи:
- Подати заяву на отримання щомісячної допомоги на дітей "500+";
- Подати онлайн заяву на отримання іншої матеріальної допомоги для родини з дітьми;
- Перевірити свої дані в реєстрі PESEL;
- Перевірити медичні довідки (рецепти, сертифікат про вакцинацію, направлення на аналізи);
- Дізнатися штрафні бали для водіїв;
- Зареєструвати авто або зняти його з реєстрації;
- Перевірити на сайті податкової річний звіт PIT;
- Перевірити роботодавця, чи платить він за вас внески до ZUS;
- Дізнатися кількість лікарняних та отримати виплати;
- Оформити страхувальну Карту під час подорожей за кордон;
- Отримати довідку про несудимість у Польщі;
- Зареєструватися в статусі безробітної особи;
- Оформити підприємницьку діяльність — ФОП або ТОВ;
- Подати заяву на отримання карти великої родини (для багатодітних);
- Отримати виписки з департаменту цивільного стану;
- Записати дитину у в садочок або школу.
Польща активно розвиває сервіс онлайн-послуг. І чимало з них стануть у пригоді українцям, які тут проживають. Детальніше про те, як створити довірений профіль і які є нюанси його використання – читайте у матеріалі за посиланням.