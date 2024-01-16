На порталі pz.gov.pl будуть проводити сервісні роботи. Тому довірений профіль буде недоступний з п'ятниці 19 січня (з 20:00) до суботи 20 січня (до 16:00). Користувачам рекомендують зробити всі справи, де він потрібен, до або після дати відключення.

Читайте також Польща готується прийняти нову хвилю українських біженців: деталі від МЗС

Чому не працюватиме сервіс

Про такі труднощі повідомили у Мінцифри Польщі. Також зазначили, що не працюватиме й сервіс довіреного підпису.

Profil zaufany – це безкоштовний інструмент, який дозволяє громадянам підтвердити онлайн свою особу. Його використовують під час низки процесів, які вимагають контакту з державними установами та їхніми сайтами.

Довірений профіль містить персональні дані людини (ім'я, прізвище, дату народження та номер PESEL). Користувачі можуть в режимі онлайн підписувати заяви, які потрібно передати в державні установи.

Для чого потрібен довірений профіль

Довірений профіль дозволяє, не відвідуючи різноманітні установи й не витрачаючи додатковий час, зробити такі справи:

Подати заяву на отримання щомісячної допомоги на дітей "‎500+"‎;

Подати онлайн заяву на отримання іншої матеріальної допомоги для родини з дітьми;

Перевірити свої дані в реєстрі PESEL;

Перевірити медичні довідки (рецепти, сертифікат про вакцинацію, направлення на аналізи);

Дізнатися штрафні бали для водіїв;

Зареєструвати авто або зняти його з реєстрації;

Перевірити на сайті податкової річний звіт PIT;

Перевірити роботодавця, чи платить він за вас внески до ZUS;

Дізнатися кількість лікарняних та отримати виплати;

Оформити страхувальну Карту під час подорожей за кордон;

Отримати довідку про несудимість у Польщі;

Зареєструватися в статусі безробітної особи;

Оформити підприємницьку діяльність — ФОП або ТОВ;

Подати заяву на отримання карти великої родини (для багатодітних);

Отримати виписки з департаменту цивільного стану;

Записати дитину у в садочок або школу.

Польща активно розвиває сервіс онлайн-послуг. І чимало з них стануть у пригоді українцям, які тут проживають. Детальніше про те, як створити довірений профіль і які є нюанси його використання – читайте у матеріалі за посиланням.