Однак, перед ними постає важливе питання: скільки часу потрібно працювати, щоб назбирати на власне житло в країнах ЄС? Про це – далі у матеріалі.

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Чехія – найскладніше місце для купівлі оселі

У нещодавньому дослідженні "Property Index 2024", проведеному компанією Deloitte, європейський ринок нерухомості виявив значні проблеми для потенційних покупців житла в Чеській Республіці. Згідно з результатами, потрібно відкладати весь свій заробіток протягом 13 років, щоб дозволити собі стандартну нову квартиру площею 70 квадратних метрів.

Це робить Чехію найгіршою країною в Європі для тих, хто планує купити власне житло. На жаль, ситуація з доступністю житла у країні не покращується, і, у найближчому майбутньому змін не очікується,

– зазначає старший партнер фінансового відділу Deloitte Мирослав Лінхарт.

Прага визнана другим найменш доступним містом в Європі, слідом за Амстердамом. Згідно з останніми даними, жителі чеської столиці повинні відкладати всю свою зарплату в середньому 13,5 років, щоб придбати квартиру. Для порівняння, жителі Амстердама стикаються з ще складнішим завданням: їм потрібно 15,1 року заощаджень, щоб забезпечити себе житлом.

Доступність житла в інших країнах Європи

Така ситуація, як в Чеській Республіці, повторюється в кількох інших європейських країнах. Хоча в інших країнах ситуація може бути не такою гострою, багато з них стикаються зі схожими труднощами у забезпеченні доступного житла.

Так, саме стільки років доведеться відкладати всю зарплатню для придбання квартири у наступних країнах:

Словаччина – 12,7.

Ірландія, Угорщина, Ізраїль – 10,2.

Сербія, Франція – 9,8.

Хорватія – 8,3.

Польща – 7,9.

Боснія і Герцеговина – 7,7.

Натомість найбільш доступне житло у таких країнах, як:

Румунія – 5,9.

Італія – 5,3.

Норвегія – 4,8.

Данія – 4,7.

До слова, Австрія є країною з найдорожчим житлом у Європі з середньою вартістю 4 920 євро за квадратний метр. Слідом за нею йде Німеччина, де середня ціна становить 4 700 євро за квадратний метр. Натомість у Чехії середній показник значно нижчий – 4 112 євро за квадратний метр, а Польща залишається найдоступнішою країною в цій групі – лише 2 219 євро за квадратний метр.

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