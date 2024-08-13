Однако, перед ними встает важный вопрос: сколько времени нужно работать, чтобы накопить на собственное жилье в странах ЕС? Об этом – далее в материале.

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Чехия – самое сложное место для покупки жилья

В недавнем исследовании "Property Index 2024", проведенном компанией Deloitte, европейский рынок недвижимости обнаружил значительные проблемы для потенциальных покупателей жилья в Чешской Республике. Согласно результатам, нужно откладывать весь свой заработок в течение 13 лет, чтобы позволить себе стандартную новую квартиру площадью 70 квадратных метров.

Это делает Чехию худшей страной в Европе для тех, кто планирует купить собственное жилье. К сожалению, ситуация с доступностью жилья в стране не улучшается, и, в ближайшем будущем изменений не ожидается,

– отмечает старший партнер финансового отдела Deloitte Мирослав Линхарт.

Прага признана вторым наименее доступным городом в Европе, вслед за Амстердамом. Согласно последним данным, жители чешской столицы должны откладывать всю свою зарплату в среднем 13,5 лет, чтобы приобрести квартиру. Для сравнения, жители Амстердама сталкиваются с еще более сложной задачей: им нужно 15,1 года сбережений, чтобы обеспечить себя жильем.

Доступность жилья в других странах Европы

Такая ситуация, как в Чешской Республике, повторяется в нескольких других европейских странах. Хотя в других странах ситуация может быть не такой острой, многие из них сталкиваются с похожими трудностями в обеспечении доступного жилья.

Так, именно столько лет придется откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в следующих странах:

Словакия – 12,7.

Ирландия, Венгрия, Израиль – 10,2.

Сербия, Франция – 9,8.

Хорватия – 8,3.

Польша – 7,9.

Босния и Герцеговина – 7,7.

В то же время наиболее доступное жилье в таких странах, как:

Румыния – 5,9.

Италия – 5,3.

Норвегия – 4,8.

Дания – 4,7.

К слову, Австрия является страной с самым дорогим жильем в Европе со средней стоимостью 4 920 евро за квадратный метр. Вслед за ней идет Германия, где средняя цена составляет 4 700 евро за квадратный метр. Зато в Чехии средний показатель значительно ниже – 4 112 евро за квадратный метр, а Польша остается самой доступной страной в этой группе – только 2 219 евро за квадратный метр.

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