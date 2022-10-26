Відомо про продовження програми допомоги українським біженцям ще на пів року. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі.

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Яку допомогу надають українським біженцям у Грузії

Спеціальний соціальний пакет було прийнято урядом країни ще в лютому з початком повномасштабного російського вторгнення на територію України. Тоді в рамках програми українцям, які втікали від війни, безкоштовно надавали житло. Однак влітку грузинський уряд оголосив, що припиняє цю програму, а натомість громадянам України почали виділяти по 300 ларі (приблизно 110 доларів) на сім'ю або 45 ларі на людину.

Азарашвілі уточнив, що кошти держава виділяє українським сім'ям для допомоги зі щомісячною орендною платою. За його словами, сьогодні в Грузії 500 сімей з України отримують грошові виплати у розмірі 300 ларі, понад 1050 осіб щомісяця отримують соціальну допомогу в сумі 45 ларі на особу.

Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня – Агентство у справах переселенців. Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців,

– повідомив грузинський міністр.

За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають 25 990 українців, з яких 6 980 – діти.