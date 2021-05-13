Допомога з США: діаспора з Каліфорнії дбає про маленьких співвітчизників в Україні

У Каліфорнії небайдужі українці з організації NOVA UKRAINE зібрали чергову партію дорогого обладнання, яке скоро вирушить до України. Волонтери допомагають сім'ям на батьківщині, у яких є діти з інвалідністю.

Ініціатива організації існує вже рік, а координацією процесу займається українка Катерина Паламарчук. Жінка не з чуток знає про важливість такої допомоги, адже сама має 14-річну доньку, в якої діагностовано дитячий церебральний параліч.

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Яку допомогу надає організація

Волонтери з NOVA UKRAINE закуповують коштовне обладнання для дітей з невиліковними хворобами, зокрема такими, як синдром Дауна або церебральний параліч.

Ні одна сім'я в Україні не може дозволити собі за власний кошт придбати необхідні візочки,

– розповідає Катерина Паламарчук.

Ціна такого обладнання стартує від двох тисяч доларів, тому батьки розраховують на допомогу благодійних фондів, адже держава не може забезпечити сім'ї усім необхідним.

Волонтерка організації Анна Бєтіна розповідає, що в Україні ситуація з візками для дітей з інвалідністю критична:

Держава може надати якийсь один візок, однак чи може дитина у ньому всидіти, чи не звалюється, і чи зручний він для неї, – це вже нікого не хвилює.

Окрім цього, багатьом дітям необхідні вертикалізатори, а вони також доволі дорого коштують.

Анна Бєтіна відправляє з США в Україну не тільки обладнання, але й дитяче харчування та памперси. Вона закликає українських бізнесменів долучитись до ініціативи, адже діти з інвалідністю повинні мати право на достойне життя та однакові умови разом зі здоровою малечею.

Як NOVA UKRAINE допомагає українським дітям: дивіться відео