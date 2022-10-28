Посередникам заборонили брати гроші з українців, які шукають роботу за кордоном
Джерело:Міністерство економіки України
Серед українців, які планують працевлаштуватися за межами України, доволі популярні послуги посередників, що допомагають з пошуком вакансій за кордоном, а також з підготовкою необхідних документів. Щоправда, платити за такий супровід доводилося чимало.
Однак тепер послуги фірм-посередників, які допомогають влаштуватися на роботу за кордоном, для громадян України будуть безкоштовними. Це передбачають зміни до Закону "Про зайнятість населення", які набрали чинності уже з 15 жовтня.
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Трудовим мігрантам з України безкоштовно допомагатимуть з працевлаштуванням за кордоном
Так, нововведення стосується всіх суб'єктів господарювання, які надають послуги з працевлаштування за кордоном як посередники. Згідно з документом, такі фірми зобов'язані:
- безоплатно надавати громадянам України консультації та інформацію про переваги легального працевлаштування за кордоном;
- детально розповісти про характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці;
- повідомити про умови проживання в країні перебування;
- розповісти про наявність міжнародних договорів у сфері працевлаштування та соціального забезпечення, укладених між Україною та державою працевлаштування.
Цим суб'єктам господарювання заборонено отримувати від громадян, яким вони надають послуги, будь-які гонорари, комісійні чи винагороди. Оплачувати послуги посередника має роботодавець, якому надають такі послуги,
– йдеться у повідомленні Мінекономіки.
Надавати послуги посередництва можна лише після укладання відповідного договору.