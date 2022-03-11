Також бізнесменам допоможуть у пошуку офісних і складських приміщень. Про це повідомив Пьотр Новак, міністр розвитку і технологій.

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Детальніше про можливість перенесення бізнесу до Польщі

Уряд нещодавно ухвалив спеціальний закон, який дозволить українцям отримувати номери PESEL та віртуальні документи, що посвідчують особу, щоб вони могли ідентифікувати себе, користуватися послугами та працевлаштуватися,

– висловився Пьотр Новак.

Політик розповів, що міністерство вже подало заявку на зміни, які дозволять українцям реєструвати підприємства. Після погодження цих змін громадянам України буде значно легше розпочати бізнес в Польщі.

Допомагатиме українцям перевести бізнес до Польщі Польське агентство інвестицій і торгівлі.

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