Про це йдеться у проєкті імплементаційної постанови, прийнятої Радою Міністрів Італії. Заяву на отримання допомоги можна буде подати до INPS (Національний інститут соціального забезпечення) з 1 січня 2022 до кінця лютого 2022 року.

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Хто має право на соцдопомогу

У 2022 році, коли проєкт набере чинності, соціальна допомога виплачуватиметься:

громадянам ЄС;

громадянам з країн з-за меж ЄС, які мають дозволи на проживання, роботу або наукову діяльність терміном понад шість місяців, за умови, що вони проживають в Італії принаймні два роки (не обов'язково два роки поспіль);

іноземцям, які мають робочий контракт тривалістю щонайменше пів року.

Слід зазначити, що умовами для права на отримання соцдопомоги на дітей є резиденція та сплата податків в Італії.

Який розмір допомоги передбачений

Розмір допомоги для неповнолітніх становить 175 євро щомісяця. Для повнолітніх у віці 18 – 21 років держава виплачує 85 євро на місяць. Такі суми доступні за умови, що ISEE (показник стану доходів) отримувача субсидії є нижчим за 15 000 євро.

Якщо дохід більший, то сума соцдопомоги становитиме 50 євро для неповнолітніх і 25 євро для повнолітніх осіб.