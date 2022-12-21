Як біженцям в Іспанії перейти на другу фазу допомоги від Червоного Хреста та що це таке

Приїжджаючи до Іспанії, біженці з України можуть розраховувати на програму підтримки від Червоного Хреста. Існує дві фази такої допомоги.

На першій фазі багатьох розселяють у готелі чи комплекси у містах, де є така можливість. На жаль, місце проживання не можна вибрати на цьому етапі. Але, переходячи на другу фазу, біженці можуть переїхати ближче до своїх рідних та близьких, які мешкають в Іспанії.

Читайте також У Польщі запрацював портал MOS: які послуги доступні на новому сайті для іноземців

Що таке друга фаза допомоги

Це можливість самостійно знайти житло в Іспанії, яке вам підходить. А платити за нього буде Червоний Хрест.

Коли можна перейти на другу фазу та що для цього потрібно

Обов'язково відвідайте збори з куратором від Червоного Хреста. Там вам повинні пояснити, як у перспективі ви пройдете на другу фазу. Крім цього, вам видадуть лист про встановлені розміри виплат для оренди житла та покриття базових потреб.

Спочатку потрібно було прожити за програмою у першій фазі 6 місяців, після цього можна було перегодити на 2-гу фазу. Але згодом це стало не обов'язковою умовою.

Який розмір виплат

На оренду житла на місяць виділяють:

На одну особу – до 376 євро;

На двох – до 520 євро;

На трьох дорослих – до 565 євро.

На проживання (харчування, одяг, оплата комунальних):

На одну особу – 350 євро;

На двох – 520 євро;

На трьох дорослих – 570 євро.

Контракт має бути укладений із власником нерухомості. Можна винайняти кімнату, квартиру або цілий будинок. Головною умовою буде лише те, щоб вартість оренди не перевищувала суму допомоги на оренду від Червоного Хреста.

Як відбувається перехід на другу фазу

Попередньо вас потрібно підготувати контракт оренди житла, мати документ про оплату рієлторських послуг та документ із вашого банку з даними вашого рахунку.

Після цього ці документи треба передати куратору з Червоного Хреста і чекати відповіді. У середньому заявку розглядають 2 – 3 тижні, але термін може збільшитись до 2-х місяців.

Як довго можна залишатись на другій фазі допомоги

Червоний Хрест дає документ, у якому гарантує такі виплати на пів року (з можливим продовженням). Імовірно, продовження виплат стосуватиметься лише вартості оренди та для найбільш нужденних верств населення (багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсіонери).