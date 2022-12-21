На первой фазе многих расселяют в гостинице или комплексах в городах, где есть такая возможность. К сожалению, место жительства нельзя выбрать на этом этапе. Но, переходя на вторую фазу, беженцы могут переехать поближе к своим родным и близким, проживающих в Испании.

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Что такое вторая фаза помощи

Это возможность самостоятельно найти жилье в Испании, которое вам подходит. А платить за него будет Красный Крест.

Когда можно перейти на вторую фазу и что для этого нужно

Обязательно посетите собрание с куратором Красного Креста. Там вам должны объяснить, как в перспективе вы пройдете на вторую фазу. Кроме того, вам выдадут письмо об установленных размерах выплат для аренды жилья и покрытии базовых потребностей.

Сначала нужно было прожить по программе в первой фазе 6 месяцев, после чего можно было переключить на 2-ю фазу. Но потом это стало не обязательным условием.

Какой размер выплат

На аренду жилья в месяц выделяют:

На одного человека – до 376 евро;

На двоих – до 520 евро;

На троих взрослых – до 565 евро.

На проживание (питание, одежда, оплата коммунальных):

На одного человека – 350 евро;

На двоих – 520 евро;

На троих взрослых – 570 евро.

Контракт должен быть заключен с владельцем недвижимости. Можно снять комнату, квартиру или целый дом. Главным условием будет только то, чтобы стоимость аренды не превышала сумму пособия на аренду от Красного Креста.

Как происходит переход на вторую фазу

Предварительно нужно подготовить контракт аренды жилья, иметь документ об оплате риелторских услуг и документ из вашего банка с данными вашего счета.

После этого эти документы следует передать куратору из Красного Креста и ждать ответа. В среднем заявку рассматривают 2 – 3 недели, но срок может увеличиться до 2-х месяцев.

Как долго можно оставаться на второй фазе помощи

Красный Крест дает документ, в котором гарантирует такие выплаты на полгода (с возможным продлением). Вероятно, продолжение выплат будет касаться только стоимости аренды и наиболее нуждающихся слоев населения (многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры).