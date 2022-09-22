Наприкінці серпня "Szafa Dobra" завершила свою діяльність у будівлі колишнього ТРЦ Plaza, яка безперервно працювала там пів року. До роботи цьому пункті були залучені понад 7 тисяч людей. Волонтери тоді надали допомогу майже 80 тисячам осіб.

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Ми спостерігаємо, що таке місце все ще потрібне біженцям з України, і у зв’язку з прийдешньою зимою, ми хочемо, щоб люди, які приїхали до Кракова, не залишилися без базового теплого одягу,

– каже Марія Войтаха, директорка Мультикультурного центру.

Як працюватиме "Szafa Dobra" у Кракові

З 5 жовтня в приміщенні площею 250 квадратних метрів, що на oś. Górali 8, знову запрацює склад для біженців "Szafa Dobra".

Пункт допомоги буде відкритий з середи по п'ятницю з 10:00 до 16:00. У цей час можна буде не лише отримати теплі речі усім тим, хто потребує, а й привезти зимовий одяг для біженців з України. Організатори зазначаються, що усі речі повинні бути чистими та непошкодженими.

"Szafa Dobra" є одним із місць допомоги біженцям у Кракові, яким керує фундація Internationaler Bund Polska, що разом зі своїми партнерами є оператором міського мультикультурного центру, співфінансованого Департаментом соціальної політики та охорони здоров’я.