Воєвода Лукаш Кміта додав, що запуск спеціальних потягів дає змогу швидко перевезти велику кількість біженців та переселити їх у різні місця Малопольського воєводства, де для біженців надали місця тимчасового перебування. Зараз визначаються потенційні маршрути та напрямки для біженців.

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Детальніше про потяги до Малопольського воєводства для біженців

Ми щойно запустили потяги Koleje Malopolskie, які готові перевозити людей, які тікають зі зруйнованої війною країни. Наших сусідів-українців відвезуть у тимчасові будинки, де вони отримають все необхідне на цей час,

– висловився маршалок Вітольд Козловський.

Він також додав, що у Малопольському воєводстві є готові автобуси, якими скористаються, як тільки виникне потреба у додатковому транспорті. Таким чином у Польщі хочуть реально допомогти тим, хто сьогодні змушений покинути свою батьківщину, сказав Козловський.

Сісти на потяг до Малопольського воєводства можна на станції в Тарнові. Один потяг здатний перевезти близько 400 осіб.

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