Допомагають повірити у дива: у Вроцлаві збирають кошти, ліки та продукти для львів'ян

12 листопада 2021 , 09:08
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Джерело:

In Poland

У польському Вроцлаві вже 8 років поспіль відбувається акція Paczka dla Lwowiaka. Завдяки цій ініціативі сотні львів'ян можуть повірити у різдвяну казку та отримати необхідну допомогу напередодні свят.

У межах акції мешканці Вроцлава надають благодійну допомогу львів'янам польського походження.

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Куди передадуть допомогу

Зібрані подарунки будуть отримають:

  • діти з домашнього хоспісу при Львівському кафедральному соборі,
  • вихованці Будинку милосердя для людей похилого віку у Брюховичах,
  • нужденні сім'ї зі Львова та інших міст.

Що відомо про акцію Paczka dla Lwowiaka?

Її організаторами є Фундація імені святої Ядвіги. Перший вантаж з Польщі до України відправили у розпал російсько-української війни – у 2014 році. Тоді зібрані подарунки передали невеликим автобусом, але щороку охочих допомогти стає все більше і розмір вантажівки збільшується, як і об'єми подарунків.

Ті поляки, які хочуть передати продукти харчування чи речі, можуть самостійно віднести їх до Центру історії Заїзду на вулиці Grabiszyńska 184.

Вулиця Grabiszyńska 184, де збирають допомогу львів'янам: карта

Як розповіли організатори, усі охочі можуть передати українцям:

  • продукти, що не швидко псуються,
  • предмети гігієни,
  • засоби для дезінфекції,
  • миючі засоби,
  • ліки проти пролежнів,
  • іграшки, підгузки та засоби гігієни для маленьких дітей.

У Центрі історії Заїзду їх збиратимуть до 2 грудня, а за 2 дні вони поїдуть до Львова та околиць – для підтримки місцевого населення.

Вражає! Під час торішньої акції полякам вдалося зібрати понад 18,5 тисяч злотих допомоги.
Автор: Альона Захарова