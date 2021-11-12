Допомагають повірити у дива: у Вроцлаві збирають кошти, ліки та продукти для львів'ян

У польському Вроцлаві вже 8 років поспіль відбувається акція Paczka dla Lwowiaka. Завдяки цій ініціативі сотні львів'ян можуть повірити у різдвяну казку та отримати необхідну допомогу напередодні свят.

У межах акції мешканці Вроцлава надають благодійну допомогу львів'янам польського походження.

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Куди передадуть допомогу

Зібрані подарунки будуть отримають:

діти з домашнього хоспісу при Львівському кафедральному соборі,

вихованці Будинку милосердя для людей похилого віку у Брюховичах,

нужденні сім'ї зі Львова та інших міст.

Що відомо про акцію Paczka dla Lwowiaka? Її організаторами є Фундація імені святої Ядвіги. Перший вантаж з Польщі до України відправили у розпал російсько-української війни – у 2014 році. Тоді зібрані подарунки передали невеликим автобусом, але щороку охочих допомогти стає все більше і розмір вантажівки збільшується, як і об'єми подарунків.

Ті поляки, які хочуть передати продукти харчування чи речі, можуть самостійно віднести їх до Центру історії Заїзду на вулиці Grabiszyńska 184.

Вулиця Grabiszyńska 184, де збирають допомогу львів'янам: карта

Як розповіли організатори, усі охочі можуть передати українцям:

продукти, що не швидко псуються,

предмети гігієни,

засоби для дезінфекції,

миючі засоби,

ліки проти пролежнів,

іграшки, підгузки та засоби гігієни для маленьких дітей.

У Центрі історії Заїзду їх збиратимуть до 2 грудня, а за 2 дні вони поїдуть до Львова та околиць – для підтримки місцевого населення.

Під час торішньої акції полякам вдалося зібрати понад 18,5 тисяч злотих допомоги.