У межах акції мешканці Вроцлава надають благодійну допомогу львів'янам польського походження.
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Куди передадуть допомогу
Зібрані подарунки будуть отримають:
- діти з домашнього хоспісу при Львівському кафедральному соборі,
- вихованці Будинку милосердя для людей похилого віку у Брюховичах,
- нужденні сім'ї зі Львова та інших міст.
Що відомо про акцію Paczka dla Lwowiaka?Її організаторами є Фундація імені святої Ядвіги. Перший вантаж з Польщі до України відправили у розпал російсько-української війни – у 2014 році. Тоді зібрані подарунки передали невеликим автобусом, але щороку охочих допомогти стає все більше і розмір вантажівки збільшується, як і об'єми подарунків.
Ті поляки, які хочуть передати продукти харчування чи речі, можуть самостійно віднести їх до Центру історії Заїзду на вулиці Grabiszyńska 184.
Вулиця Grabiszyńska 184, де збирають допомогу львів'янам: карта
Як розповіли організатори, усі охочі можуть передати українцям:
- продукти, що не швидко псуються,
- предмети гігієни,
- засоби для дезінфекції,
- миючі засоби,
- ліки проти пролежнів,
- іграшки, підгузки та засоби гігієни для маленьких дітей.
У Центрі історії Заїзду їх збиратимуть до 2 грудня, а за 2 дні вони поїдуть до Львова та околиць – для підтримки місцевого населення.