Документи за кордоном: скільки українців скористалися послугами паспортного сервісу в Європі

Українці за кордоном мають доступ до якісних сервісних послуг – для цього у семи країнах працюють відділення ДП "‎Документ". Про те, наскільки активно українці користуються паспортними центрами в Європі, розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Державна міграційна служба успішно реалізує проєкт зі швидкого забезпечення громадян України документами у різних країнах. Стало відомо, скільки клієнтів вже отримали свої паспорти за кордоном.

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Сотні тисяч документів було оформлено в Європі

Голова МВС вважає, що українці мають постійно відчувати підтримку держави, а особливо під час вимушеного перебування в інших країнах через війну.

За майже півтора року від старту проєкту, працівники ДП "‎Документ" оформили близько 600 тисяч паспортних документів. З них – понад 150 тисяч ID-карток та понад 420 тисяч закордонних паспортів. Більш як 100 тисяч українців скористалися послугою одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта,

– зазначив Ігор Клименко.

Наразі замовити документи за кордоном можна у:

Польщі;

Чехії;

Німеччині;

Словаччині;

Іспанії;

Італії;

Туреччині.

Стаціонарний офіс "Паспортного сервісу" для українців з'явився у Празі

У столиці Чехії замість мобільних пунктів, які розташовувались у мікроавтобусах, тепер з'явився стаціонарний офіс ДП "‎Документ". Так сервіс зможе працювати ефективніше. Зміни підуть на користь і працівникам, і клієнтам.

Мобільні паспортні центри працювали в Празі з березня 2023 року. Людей приймали у 5 – 6 мікроавтобусах, але тепер в їхній роботі немає потреби. Для українців відкрили повноцінний офіс, де людей обслуговують у 13 віконечках.

У "‎Паспортному сервісі" в Празі можна отримати такі послуги:

оформити внутрішній паспорт громадянина України;

оформити закордонний паспорт;

обміняти водійське посвідчення, отримати водійське посвідчення замість втраченого.

Новий офіс ДП "‎Документ" у Празі розташований за адресою Michelská 1552/58, Praha 4. Графік роботи: з понеділка до суботи із 09:00 до 18:00, вихідний – неділя. Врахуйте, що перед візитом потрібно записатися до електронної черги за посиланням.