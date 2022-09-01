В "Дії" переклали документи англійською
Також у застосунку стали доступні нові документи та сервіси. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді,
– заявив Федоров.
Він додав, що це черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Наразі завершують технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдуть з бета-тестом.
Нові сервіси "Дії"
Міністерство цифрової трансформації також запустило 5 нових сервісів в "Дії". Так, у застосунку відтепер можна знайти:
- посвідку на тимчасове або постійне проживання;
- пенсійне посвідчення;
- англомовні версії: закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта;
- послугу шеринг авто;
- сплата штрафів від патрульної поліції.
Щоб скористатися послугами, потрібно лише оновити застосунок.