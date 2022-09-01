В "Дії" переклали документи англійською

Також у застосунку стали доступні нові документи та сервіси. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді,

– заявив Федоров.

Він додав, що це черговий крок до міжнародної інтеграції Дії. Наразі завершують технічні деталі щодо розробки та невдовзі вийдуть з бета-тестом.

Нові сервіси "Дії"

Міністерство цифрової трансформації також запустило 5 нових сервісів в "Дії". Так, у застосунку відтепер можна знайти:

посвідку на тимчасове або постійне проживання;

пенсійне посвідчення;

англомовні версії: закордонного паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта;

послугу шеринг авто;

сплата штрафів від патрульної поліції.

Щоб скористатися послугами, потрібно лише оновити застосунок.