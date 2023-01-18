I'm Ukrainian: для українців у Європі запустили спеціальну платформу – в чому її особливість

Мільйони українців вимушено виїхали за кордон у пошуках безпеки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щоб люди підтримували зв'язки, запустили спеціальний мобільний додаток – "I'm Ukrainian".

У Європі запустили додаток I'm Ukrainian

Це платформа для пошуку ком'юніті українців за кордоном. Зараз застосунок містить контент для громадян України у 7 країнах Європи.

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Головна мета додатка – зробити так, щоб українці, які були вимушені покинути країну з початком вторгнення, не забували про своє походження.

Для того, щоб українці, які вимушено покинули Батьківщину, ні на мить не забували про неї та своє походження, розробили та реалізували проєкт I'm Ukrainian,

– йдеться в дописі.

Додаток дозволяє українцям не втрачати комунікацію, спільно відвідувати заходи, організовані українцями за кордоном, підтримувати локальний бізнес українців, знаходити корисні навчальні курси та інші сервіси, які допомагають адаптуватися у новій країні.

Які розділи пропонують користувачам

культурні події – заходи музикантів, художників у країні;

мітапи – локальні заходи для українців;

локальні зустрічі – можна створювати в додатку зустрічі (на каву, пробіжки, культурні події, бесіди в доступному місці;

мапа бізнесів – пошук чи додавання локального бізнесу (кав'ярні, салони краси, СТО), який відкритий українцями чи надає знижки для українців;

мініком'юніті – групи українців за інтересами, місцем проживання, фахом;

каталог сервісів із допомоги біженцям – психологічна допомога, допомога мігрантам, мовні курси, правила переміщення громадським транспортом;

онлайн – курси, виставки, які доступні українцям у будь-якій країні.

Наразі додаток працює у семи країнах Європи: Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія, Австрія, Польща та Румунія. Незабаром у додаток додадуть Канаду, США, Туреччину і Грузію.