Результати конкурсу "Найголовніше слово 2022 року" оголосили на початку січня 2023-го. Всенародне голосування організували Інститут польської мови Варшавського університету та Фундація польської мови.

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"Війна" та "Інфляція" стали словами 2022 року

У голосуванні за слово 2022 року взяли участь понад 4,5 тисячі користувачів. Журі у складі з десяти видатних лінгвістів також відбирало найважливіші слова минулого року.

Так, за результатами голосування юзерів, переміг іменник "Інфляція". Цей вибір, безсумнівно, пов’язаний зі складною економічною ситуацією в Польщі та у світі. Наслідки інфляції щодня позначаються на жителях країни, тож не дивно, що це слово так часто повторювали та навіть обрали найважливішим у 2022-му.

Більшість "переможців" – це не нові слова, які з’явилися в ЗМІ через війну в Україні та економічну кризу,

– коментує секретар журі плебісциту та професор Варшавського університету Марек Лазінський.

Користувачі мережі також часто обирали слово "Війна". Саме це слово журі вирішило виділити як найважливіше слово 2022 року.



"Слово 2022 року" в Польщі / Фото SŁOWO ROKU

"На Україні" чи "в Україні"?

"Інфляція" та "Війна" – це не єдині слова, які фігурували в голосуванні. І більшість із них стосувалися вторгнення Росії в Україну та його наслідків. Відтак, на третє місце лінгвісти поставили слово "біженець".

Також важливо, що впродовж минулого року вираз "в Україні" поляки вживали значно частіше, ніж "на Україні". Цю мовну суперечку навіть врегулювала Рада польської мови, яка рекомендувала використовувати першу фразу, яка підкреслює суверенітет і незалежність України.

У свіжому голосуванні значно менше уваги приділяли словам, пов’язаним з коронавірусом. Серед номінантів на "Слово 2022 року" було лише одне, пов’язане безпосередньо з пандемією – слово "омікрон", що є терміном для позначення нового штаму вірусу. А ще були такі слова, як: "агресія/агресор", "дрон", "кордон", "віха", "паливо", "підвищення", "допомога" "ракета", "вугілля".