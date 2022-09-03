Так, польский министр образования и науки Пшемислав Чарнек сообщил, что в Польшу из Украины в поиске убежища приехало около 700 – 800 тысяч детей школьного возраста . В свою очередь, данные Министерства цифровизации Польши свидетельствуют, что номер PESEL получили 425 тысяч украинских детей.

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Сколько украинских учеников пошли учиться в польские школы

К концу прошлого учебного года в польской системе образования было зарегистрировано менее 200 тысяч школьников из Украины, которые приехали в Польшу с началом войны. Тем временем с сентября в польские учебные заведения пошли 185 тысяч детей . Это на семь тысяч меньше, чем в конце прошлого учебного года. Дело в том, что большинство украинских школьников продолжает учиться удаленно в украинских школах.