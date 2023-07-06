Безплатний стоматолог для дітей біженців з України: в якому польському місті доступна послуга

Здоров'я – основа людського життя. Проте, мати гарну посмішку це не тільки красиво, але й дорого. Багато українців, які виїхали за кордон зустрілись з проблемою надзвичайно дорогої стоматології у Польщі.

Для дітей з України буде доступна безплатна стоматологія у Гданську

Незабаром у Гданську для усіх українських дітей, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року буде безплатна стоматологія: огляд, консультація та лікування. Такий проєкт допомоги реалізувався завдяки програмі від ЮНІСЕФ.

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ЮНІСЕФ є світовим лідером, який просуває та захищає права дітей у 190 країнах, зокрема Україну. Усі діти мають право жити в безпеці та мати усе необхідне для щасливого дитинства. Цьогоріч влітку запускається новий проєкт у Гданську, який повинен вирішити багато проблем пов'язаних зі здоров'ям зубів. Безплатні послуги стоматолога будуть доступні для дітей біженців з України. У Гданську буде безкоштовний стоматолог для дітей з України / Фото з фейсбуку Gdańsk Pomaga​

Участь у безплатному лікуванні можуть взяти тільки неповнолітні. Щоб зареєструватись на візит до стоматолога потрібно дзвонити за номером телефону 500 218 337, з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00.

Зазначимо, у групі ЮНІСЕФ можна знайти, також багато різноманітних безплатних, творчих та розвивальних заходів для дітей. Фундація дбає про загальний розвиток, психологічне та фізичне здоров'я кожної людини, яка цього потребує.