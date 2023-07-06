Для детей из Украины будет доступна бесплатная стоматология в Гданьске

В скором времени в Гданьске для всех украинских детей, пересекших границу после 24 февраля 2022 года, будет бесплатная стоматология: осмотр, консультация и лечение. Такой проект помощи реализовался благодаря программе ЮНИСЕФ.

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ЮНИСЕФ является мировым лидером, продвигающим и защищающим права детей в 190 странах, в частности Украину. Все дети могут жить в безопасности и иметь все необходимое для счастливого детства. В этом году летом запускается новый проект в Гданьске, который должен решить многие проблемы, связанные со здоровьем зубов. Бесплатные услуги стоматолога будут доступны для детей беженцев из Украины. В Гданьске будет бесплатный стоматолог для детей из Украины / Фото из фейсбука Gdańsk Pomaga

Участие в бесплатном лечении могут принять только несовершеннолетние. Чтобы зарегистрироваться на визит к стоматологу, нужно звонить по телефону 500 218 337, с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Отметим, в группе ЮНИСЕФ можно найти также много разнообразных бесплатных, творческих и развивающих мероприятий для детей. Фонд заботится об общем развитии, психологическом и физическом здоровье каждого человека, нуждающегося в этом.