Нещодавно поліція міста Груєць розповіла про такий випадок. У громадському автобусі стався конфлікт між водієм та пасажиркою.

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Громадянка України їхала у польському автобусі без засобів індивідуального захисту. Водій спочатку зробив жінці зауваження. Але пасажирка на прохання не реагувала.

Тоді водій наказав українці покинути салон автобуса. Цю вимогу вона сприйняла вкрай агресивно. 33-річна українка вибігла з транспорту і почала з усієї сили бити по кузову машини. Вона нанесла автобусові багато вм'ятин та царапин.

На місце інциденту викликали поліцію. Правоохоронці затримали порушницю і відвезли її до відділку.

Громадянці України висунули звинувачення у навмисному псуванні чужого майна. Завдані нею збитки оцінили у 2 тисячі злотих (близько 13,5 тисяч гривень).

Жінці загрожує кримінальна відповідальність. Навіть є шанси, що буде прийнято рішення про її ув'язнення терміном на 5 років.