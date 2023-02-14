Для українців за кордоном можуть з'явитися нові корисні функції в Дії

На сьогодні налічується близько 9 мільйонів українських біженців, які проживають за кордоном. І у Міністерстві цифрової трансформації України працюють над тим, щоб певні державні послуги були діджиталізовані та спрощені для наших земляків.

Про це розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю для "РБК-Україна". Міністр також зазначив, що наразі є не так багато реальних життєвих ситуацій, коли громадяни України можуть користуватися застосунком Дія в інших країнах.

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Які послуги з'являться в Дії для українських мігрантів

Так, за словами Михайла Федорова, у планах Мінцифри, МЗС та Мін'юсту – впровадити елементи електронного нотаріату для українців за кордоном. Відтак, послуги, які пов'язані з консульствами і нотаріальними довіреностями, будуть оцифровані і спрощені.

Такі нововведення повинні значно спростити комунікацію громадян України, які перебувають за кордоном, з державними органами.

Крім цього, ми відкрили у Варшаві центр "Дія.Бізнес", щоб залучати українців там, навчати, як вести бізнес онлайн, як відкривати бізнес і вести його в Україні. Для того, щоб давати цінність, щоб вони бачили, що ми дбаємо про них, і хотіли повертатися,

– додав Федоров.