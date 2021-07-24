Викиньте це негайно: деякі партії м'ясних продуктів у Польщі містять небезпечну речовину

Головна санітарна інспекція Польщі виявила небезпечну для здоров'я людини речовину у деяких продуктах тваринного походження. Серед списку, зокрема, свинний рулет, рулонний бекон та консервоавана шинка.

Головна санітарна інспекція Польщі зафіксувала, що компанія Dubimex ZPM, з головним офісом у місті Гостинін, реалізувала продукцію з вмістом етиленоксиду. Це заборонена речовина у Європейському Союзі, яка може нести небезпеку людському здоров'ю.

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Небезпечні партії

Національна інспекція вилучила шкідливі партії м'ясної продукції, однак їх велика кількість уже потрапила на прилавки магазинів. Тому влада Польщі просить споживачів не вживати продукти виробництва Dubimex в упаковках 150 та 200 грамів або придбаних на вагу, зокрема, таких партій:

рулонний бекон (1484621, 1500221, 1504221, 1547921, 1464721);

бекон "з комина" (1472721, 1484721, 1506121, 1530721);

рулет зі свинного м'яса (1269221, 1283121, 1372521, 1397821, 1447821, 1462321);

консервована шинка (1202621, 1228421, 1253121, 1322521, 1382921, 1390621, 1458921, 1481521, 1527421, 1152221, 1319321, 1371021, 1373721, 1373821, 1437021, 1504121, 1547621, 1551221).

Компанія Dubimex просить вибачення у своїх споживачів, наголошуючи, що безпека та здоров'я клієнтів є їх абсолютним пріоритетом.

Ми несвідомо придбали у нашого постійного постачальника суміш спецій, яка виявилась забрудненою оксидом етилену,

– заявили у компанії.

До слова, Dubimex закликає клієнтів, які нещодавно придбали їх продукцію, звернутись до точок продажу або ж напряму до компанії за телефоном +48 698 685 452, щоб повернути кошти. Чи шкідлива для здоров'я партія, можна перевірити за номером на етикетці придбаного товару.