В Естонії відповіли, чи депортують українських чоловіків

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що його уряд не планує вживати окремих заходів щодо повернення українських військовозобов’язаних чоловіків додому.

Про це він повідомив під час Ради закордонних справ ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Цахкна зазначив, що рішення не видавати паспорти для чоловіків призовного віку – це внутрішнє питання України.

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Ми також зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Естонії. Тож за законом ці чоловіки повинні йти й служити країні. Але президент Зеленський також сказав, що якщо вони не їдуть, вони просто повинні підтримати Україну,

– сказав Цахкна.

Він додав, що Естонія не планує депортувати таких людей, або вживати особливих заходів щодо їхнього повернення.

"Зараз у нас в Естонії немає такої дискусії", – сказав він.

Що було раніше

У квітні 2024 року стало відомо, що консульства за кордоном призупинили надання послуг українцям призовного віку. Дмитро Кулеба – глава МЗС України – наголосив, що пріоритетом відомства був та, звичайно, залишається захист прав громадян України за кордоном.

Водночас зараз, коли Україна бореться з повномасштабним вторгненням Росії, пріоритетом для всіх є захист України. Тим часом деякі чоловіки обрали для себе шлях перебування за кордоном. Водночас при цьому вони хочуть користуватися послугами від України. Кулеба назвав рішення МЗС справедливим. Доки військові захищають Україну в окопах, деякі чоловіки продовжують сидіти у ресторанах в інших країнах світу.