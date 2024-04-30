Об этом он сообщил во время Совета иностранных дел ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Цахкна отметил, что решение не выдавать паспорта для мужчин призывного возраста – это внутренний вопрос Украины.

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Мы также встречались с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Эстонию. Поэтому по закону эти мужчины должны идти и служить стране. Но президент Зеленский также сказал, что если они не едут, они просто должны поддержать Украину,

– сказал Цахкна.

Он добавил, что Эстония не планирует депортировать таких людей, или принимать особые меры по их возвращению.

"Сейчас у нас в Эстонии нет такой дискуссии", – сказал он.

Что было раньше

В апреле 2024 года стало известно, что консульства за рубежом приостановили предоставление услуг украинцам призывного возраста. Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – подчеркнул, что приоритетом ведомства была и, конечно, остается защита прав граждан Украины за рубежом.

В то же время сейчас, когда Украина борется с полномасштабным вторжением России, приоритетом для всех является защита Украины. Между тем некоторые мужчины выбрали для себя путь пребывания за рубежом. В то же время при этом они хотят пользоваться услугами от Украины. Кулеба назвал решение МИД справедливым. Пока военные защищают Украину в окопах, некоторые мужчины продолжают сидеть в ресторанах в других странах мира.