День вишиванки у Празі та Гданську: як європейські міста долучаються до свята

День вишиванки цьогоріч припав на 19 травня. Це міжнародне свято – не лише черговий прекрасний привід похизуватися традиційним українським одягом, а воно також має ще одну важливу місію – наголосити на важливості збереження споконвічних народних звичаїв створення та носіння етнічного брання.

І сьогодні, 19 травня, не лише в Україні відзначають День вишиванки. Так, в знак підтримки українського народу у війні з Росією, вишите вбрання одягнуть в Чехії та Польщі. Зокрема, йдеться про Прагу і Гданськ. Саме в цих містах пройдуть різні акції з нагоди свята.

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День вишиванки у Празі

Посольство України у чеській столиці запропонувало містянам долучитися до святкування та одягти сьогодні вишитий одяг.

У четвер одягаємо її (вишиванку – ред.) на роботу чи на прогулянку. Якщо немає вишиванки, її можна замінити українською футболкою, стрічкою чи вінком із квітів,

– йдеться в описі акції.

Культурні заходи проведуть біля пам'ятника Тарасу Шевченку (náměstí Kinských) у Празі. Зустріч відбудеться 19 травня о 18:00. Організатори також анонсують, що буде нагода поспівати народних пісень та послухати декламування віршів.

Крім цього, у Празі намічено ще кілька акцій до Дня вишиванки:

#1

Що? Майстер-клас зі створення вишиванки "Хрестик за хрестиком".

Майстер-клас зі створення вишиванки "Хрестик за хрестиком". Де? В будинку національних меншин (Vocelova 3, Praha 2).

В будинку національних меншин (Vocelova 3, Praha 2). Коли? У п'ятницю та суботу (20 – 21 травня) о 15:00.

#2

Що? Парад вишиванок з назвою "Дякую, Чехія".

Парад вишиванок з назвою "Дякую, Чехія". Де? У центрі Праги: від площі Křižovnické náměstí перед Карловим мостом до Староміської та Вацлавської площі.

У центрі Праги: від площі Křižovnické náměstí перед Карловим мостом до Староміської та Вацлавської площі. Коли? Початок у неділю (22 травня) о 13:30.

Цього року День вишиванки буде особливим – нехай він стане днем ​​нашої єдності, подяки за допомогу привітній Чехії та закликом до ще сильнішої підтримки української армії. Адже вишиванка – це духовна броня українців. А українці – броня демократичного світу,

– зазначили у посольстві.

Як святкуватимуть День вишиванки у Гданську

Жителі та гості зможуть також приміряти традиційний національний одяг та пройтися містом. Так, у Гданську запланований парад вишиванок, який пройде в неділю (22 травня). Старт дійства – о 12:00.

Мета акції – об'єднати українців, аби громадяни України відчули ще більшу підтримку у цей непростий час.

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