День прапора і День Незалежності за кордоном: як українці відзначають свята за межами України

Цими днями, 23 – 24 серпня, в Україні відзначають два знакових державних свята – День прапора та День Незалежності. До святкування долучилися й ті українці, які перебувають за межами нашої держави. Синьо-жовтий стяг замайорів в різних країнах світу.

Так, державні свята День прапора та День Незалежності України в 2022 році в українців пробуджують особливі приємні хвилювання, а синьо-жовта символіка викликає ще більшу гордість. Розповідаємо, як сьогодні, 23 серпня, пройшов День прапора України в інших країнах та які заходи заплановані за кордоном до Дня Незалежності.

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Святкування Дня прапора України за кордоном

Сеул (Південна Корея)

Українці, які перебувають в Південній Кореї, до Дня Державного прапора України розгорнули 20-метровий синьо-жовтий стяг на центральній площі Сеула. Український державний символ також пронесли вулицями міста під час урочистої ходи.



Як відзначають День прапора в Сеулі / Фото telegram

Краків (Польща)

23 серпня о 19:00 на Plac Szczepańsk відбудеться розгортання великого прапора України, яке буде супроводжується танцювальною програмою Fundacja Edu&Art — Centrum Edukacji i Twórczości та Annavi Dance Studio - szkoła tańca.



Українці святкують День прапора України в Кракові / Фото UAinKrakow

США

Ввечері 23 серпня в Америці пройде акція #sparkofcourage, суть якої полягає в тому, аби запалити свічку на заході сонця у вікнах власних будинків або в місці збору українців на згадку про тих, хто відстоює незалежність України.

Зокрема, акція проходитиме у штаті Техас (місто Остін — 19:00 за місцевим часом, місто Сан-Антоніо — на заході сонця), у містах Нью-Йорк (Bowling Green park, 19:30) та Бостон.

Що означають кольори на прапорі України

За традицією, кольори українського прапора тлумачать так: синій – символізує ясне небо, а жовтий – пшеничні поля. Релігійне трактування говорить наступне: синій — це божа сила, а жовтий — віра. Щодо сакрального значення, то синій — це вода, а жовтий колір — сонячне та вогненне начало.

Які заходи заплановані до Дня Незалежності за межами України

Варшава (Польща)

У середу, 24 серпня, українці в Варшаві проведуть акцію з нагоди Дня Незалежності України. Вони хочуть нагадати про війну та вимагатимуть визнати росію терористичною державою.

24 серпня Україна відзначає День Незалежності. У цей день мільйони українців святкували свободу, незалежність і суверенність своєї країни. Цього року важко святкувати і радіти, адже рівно шість місяців тому — 24 лютого, Росія розпочала повномасштабну війну проти України,

— йдеться у повідомленні організаторів.

Берлін (Німеччина)

В залі Columbiahalle відбудеться благодійний концерт, у якому, зокрема, братимуть участь переможці Євробачення Kalush Orchestra. Також серед заявлених виконавців – Потап, DZIDZIO, Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Dantes, Alina Pash, Kola, Probass & Hardi.

О 17:30 на площі Брайтшайдплац розпочнеться акція Український парад Свободи, учасники якої пройдуть маршем до Бранденбурзьких воріт.

Відень (Австрія)

В столиці Австрії відбудеться театралізовано-поетично-вокально-хореографічний перформанс Боріться — поборете, вам Бог помагає.