До Дня Незалежності України Будапешт підготував зворушливий жест

Вже завтра, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності. З цієї важливої нагоди у багатьох європейських столицях готують тематичні заходи та акції. Не залишився осторонь й Будапешт.

Символом угорської столиці є її мости. Один з них підсвітять у кольори українського прапора. Це станеться вже завтра ввечері, 24 серпня.

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Який міст підсвітять у Будапешті

У синьо-жовті кольори у Будапешті забарвлять Ланцюговий міст Сечені. Помилуватися однією з головних локацій угорської столиці з українським вайбом можна буде увечері: від 20:00 до 23:00 за центральноєвропейським часом. Один з оптимальних варіантів: вирушити на прогулянку корабликом й буквально проплисти під мостом.



Ланцюговий міст Сечені – must visit локація у Будапешті / Unsplash

Пресслужба посольства України в Угорщині наголосила, що така акція – прояв солідарності. Попри різні нюанси, мешканці Будапешта підтримують українців у їхній боротьбі за свою свободу.

Чому Ланцюговий міст Сечені – такий особливий

Ланцюговий міст Сечені справедливо можна вважати одним з символів Будапешта. Він проходить через Дунай та сполучає міста Буда й Пешт. Функціонує з 1849 року. Виконаний на замовлення графа Іштвана Сечені. Його особиста історія нерозривно пов'язана з історією Будапешта. Зокрема, візитівкою угорської столиці є Купальня Сечені.