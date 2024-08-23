Символом венгерской столицы являются ее мосты. Один из них подсветят в цвета украинского флага. Это произойдет уже завтра вечером, 24 августа.

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Какой мост подсветят в Будапеште

В сине-желтые цвета в Будапеште окрасят Цепной мост Сечени. Полюбоваться одной из главных локаций венгерской столицы с украинским вайбом можно будет вечером: с 20:00 до 23:00 по центральноевропейскому времени. Один из оптимальных вариантов: отправиться на прогулку на кораблике и буквально проплыть под мостом.



Цепной мост Сечени – must visit локация в Будапеште / Unsplash

Пресс-служба посольства Украины в Венгрии отметила, что такая акция – проявление солидарности. Несмотря на различные нюансы, жители Будапешта поддерживают украинцев в их борьбе за свою свободу.

Почему Цепной мост Сечени – такой особенный

Цепной мост Сечени справедливо можно считать одним из символов Будапешта. Он проходит через Дунай и соединяет города Буда и Пешт. Функционирует с 1849 года. Выполнен по заказу графа Иштвана Сечени. Его личная история неразрывно связана с историей Будапешта. В частности, визитной карточкой венгерской столицы является Купальня Сечени.