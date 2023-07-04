Це вже вдруге Україна братиме участь у святковому параді. Торік українська колона вперше взяла участь у параді на День незалежності США у Вашингтоні, а на Конституційній авеню пролунала пісня "Ой у лузі червона калина", повідомляє 24 Канал.

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"Доброго вечора, ми з України"

У вівторок, 4 липня, українська колона знову рухатиметься святковим парадом. Цього року на платформі знову лунатиме українська музика – гурт "PROBASS ∆ HARDI" познайомить американців із треком "Доброго вечора, ми з України". Лідер гурту Артем Ткаченко розповів, що 2 години лунатиме один і той самий трек, але у різних партіях.

Крім того, посол України в США Оксана Маркарова показала у мережі, як українська спільнота у США готується до участі у святковому параді.

З нашою чудовою українською громадою та супер командою,

– підписала світлини Маркарова.

Українська спільнота готується до параду / Фото Оксана Маркарова

Зеленський привітав американців зі святом

Президент України наголосив, що День незалежності – найкращий день, яким життя може нагородити будь-яку націю, що повстала заради свободи. Зеленський у зверненні наголосив, що лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі зі сміливих здатні передавати свободу від покоління до покоління.

Уже майже два з половиною століття Америка – це земля вільних і дім сміливих, який приваблює людей з усього світу, котрі шукають більшого й прагнуть вищого. І хоч не буває шляху без помилок, Америка давала й дає потужну мрію, що там, де зараз панує темрява безправ'я, колись засяє свобода. Бути союзником такої мрії, такої сміливості й такої свободи – це честь для нас,

– привітав Зеленський зі святом.

Привітання Президента України з Днем незалежності США: дивіться відео

Як святкуватимуть День незалежності у США