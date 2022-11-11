День незалежності Польщі: 25 патріотичних польських слів, які пов’язані зі святом

Сьогодні, 11 листопада в Польщі відзначають одне з найважливіших державних свят – День незалежності. З цієї нагоди підготували добірку польських слів та фраз, які звідусіль лунатимуть цього дня в сусідній країні.

День національної незалежності – це свято, яке у Польщі щороку відзначають на честь відновлення незалежності. 11 листопада у поляків асоціюється з великими парадами в різних містах, маршами в столиці, пробігами незалежності, патріотичними концертами та іншими заходами. Цього року виповнюється 104 роки, відколи Польща відновила свою незалежність.

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Narodowe Święto Niepodległości

День незалежності Польщі – національне свято Польщі, яке щорічно відзначають 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперій 1918 року. Свято припадає на день завершення Першої світової війни.

25 польських слів, які пов’язані з Днем незалежності