День незалежності Польщі: 25 патріотичних польських слів, які пов’язані зі святом

11 листопада 2022 , 09:01
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Сьогодні, 11 листопада в Польщі відзначають одне з найважливіших державних свят – День незалежності. З цієї нагоди підготували добірку польських слів та фраз, які звідусіль лунатимуть цього дня в сусідній країні.

День національної незалежності – це свято, яке у Польщі щороку відзначають на честь відновлення незалежності. 11 листопада у поляків асоціюється з великими парадами в різних містах, маршами в столиці, пробігами незалежності, патріотичними концертами та іншими заходами. Цього року виповнюється 104 роки, відколи Польща відновила свою незалежність.

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Narodowe Święto Niepodległości


День незалежності Польщі – національне свято Польщі, яке щорічно відзначають 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперій 1918 року. Свято припадає на день завершення Першої світової війни.

25 польських слів, які пов’язані з Днем незалежності

  • niepodległość, niezależność – незалежність;
  • odzyskanie – відновлення;
  • święto narodowe – національне свято;
  • bohater – герой;
  • walka – боротьба;
  • obrońca – захисник;
  • heroiczność – героїзм;
  • ojczyzna – вітчизна;
  • kraj – країна;
  • państwo – держава;
  • wolność – свобода;
  • suwerenność – суверенність;
  • autonomia – автономія;
  • rozbiór – поділ;
  • Grób Nieznanego Żołnierza – Могила невідомого солдата;
  • okupacja – окупація;
  • patriotyzm – патріотизм;
  • marsz – марш;
  • powstanie – повстання;
  • zwycięstwo – перемога;
  • flaga – прапор;
  • godło – герб;
  • hymn — гімн;
  • obchody – святкування.
Автор: Назарій Сорока