День національної незалежності – це свято, яке у Польщі щороку відзначають на честь відновлення незалежності. 11 листопада у поляків асоціюється з великими парадами в різних містах, маршами в столиці, пробігами незалежності, патріотичними концертами та іншими заходами. Цього року виповнюється 104 роки, відколи Польща відновила свою незалежність.
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Narodowe Święto Niepodległości
День незалежності Польщі – національне свято Польщі, яке щорічно відзначають 11 листопада на честь проголошення незалежності держави від Російської, Німецької та Австро-Угорської імперій 1918 року. Свято припадає на день завершення Першої світової війни.
25 польських слів, які пов’язані з Днем незалежності
- niepodległość, niezależność – незалежність;
- odzyskanie – відновлення;
- święto narodowe – національне свято;
- bohater – герой;
- walka – боротьба;
- obrońca – захисник;
- heroiczność – героїзм;
- ojczyzna – вітчизна;
- kraj – країна;
- państwo – держава;
- wolność – свобода;
- suwerenność – суверенність;
- autonomia – автономія;
- rozbiór – поділ;
- Grób Nieznanego Żołnierza – Могила невідомого солдата;
- okupacja – окупація;
- patriotyzm – патріотизм;
- marsz – марш;
- powstanie – повстання;
- zwycięstwo – перемога;
- flaga – прапор;
- godło – герб;
- hymn — гімн;
- obchody – святкування.