Синьо-жовтий стяг поряд з унікальними сусідами: 7 цікавинок про український прапор в Антарктиці

23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. З цієї нагоди по всій країні, й подекуди у світі, підіймають синьо-жовтий стяг, що яскраво майорить у небі.

Зробили це і на крижаному континенті. Українські полярники скористалися датою та розповіли 7 цікавих фактів про прапор України в Антарктиці.

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Український прапор в Антарктиці

Синьо-жовтий стяг майорить над крижаним континентом вже понад 28 років, гордо сповіщаючи, що Україна – одна з небагатьох антарктичних країн світу.

Такими ТОП-7 можуть похвалитися дуже небагато прапорів світу. Пишаємося нашим і робимо все, щоб світ знав про нього більше,

– заявили у НАНЦ.

Ось 7 цікавих фактів про наш символ в Антарктиці:

6 лютого 1996 року британська станція Фарадей була офіційно перейменована на українську "Академік Вернадський". Знаменитий "Юніон Джек" на флагштоці був витончено замінений на український прапор, що ознаменувало значну зміну власника. Проте вперше український прапор підняли на станції раніше – 17 грудня 1994 року. У цей час йшла підготовка до передачі станції, і делегація українських представників відвідала її для ознайомлення з об'єктом. В Антарктиді заведено підіймати прапор сторін, що відвідують станцію, як символ пошани і поваги.

Біля станції Вернадського було встановлено два флагштоки з українським прапором. Один флагшток розташований біля головного входу на станцію, а інший – на скелі біля метеостанції.

В обов'язковому порядку командири бази "Академік Вернадський" проводять зміну прапорів під час щорічної ротації експедиції.

У складних погодних умовах, як-от сильний вітер, зливи та хуртовини, тканина прапора значно зношується і не витримує суворого цілорічного клімату. Тому його часто змінюють.



Український прапор в Антарктиці / Фото Марта Дзиндра

За особливою традицією на станції "Академік Вернадський" у день народження кожен бажаючий має унікальну можливість підняти прапор на флагштоці на певний час, а потім забрати його додому як сувенір. Прапор підписується всією командою експедиції та скріплюється офіційними печатками станції та УАЕ.

Наша "Ноосфера" стала єдиним дослідницьким судном в Антарктиді під українським прапором, що вирізняє її з-поміж промислових суден регіону.

В унікальному місці в Антарктиці український прапор оточений кількома тисячами пінгвінів. Щороку навесні, коли в Україні настає осінь, ці пінгвіни мігрують на "Академік Вернадський" для спарювання. Саме під синьо-жовтим прапором вони створюють сім'ї та вітають нове потомство.

Закордон 24 вітає вас із Днем Державного прапора. Слава Україні!