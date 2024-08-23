Сделали это и на ледяном континенте. Украинские полярники воспользовались датой и рассказали 7 интересных фактов о флаге Украины в Антарктике.

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Украинский флаг в Антарктике

Сине-желтый флаг развевается над ледяным континентом уже более 28 лет, гордо извещая, что Украина – одна из немногих антарктических стран мира.

Такими ТОП-7 могут похвастаться очень немногие флаги мира. Гордимся нашим и делаем все, чтобы мир знал о нем больше,

– заявили в НАНЦ.

Вот 7 интересных фактов о нашем символе в Антарктике:

6 февраля 1996 года британская станция Фарадей была официально переименована в украинскую "Академик Вернадский". Знаменитый "Юнион Джек" на флагштоке был изящно заменен на украинский флаг, что ознаменовало значительную смену владельца. Однако впервые украинский флаг подняли на станции раньше – 17 декабря 1994 года. В это время шла подготовка к передаче станции, и делегация украинских представителей посетила ее для ознакомления с объектом. В Антарктиде принято поднимать флаг сторон, посещающих станцию, как символ уважения и почтения.

Возле станции Вернадского было установлено два флагштока с украинским флагом. Один флагшток расположен у главного входа на станцию, а другой – на скале возле метеостанции.

В обязательном порядке командиры базы "Академик Вернадский" проводят смену флагов во время ежегодной ротации экспедиции.

В сложных погодных условиях, таких как сильный ветер, ливни и метели, ткань флага значительно изнашивается и не выдерживает сурового круглогодичного климата. Поэтому его часто меняют.



Украинский флаг в Антарктике / Фото Марта Дзиндра

По особой традиции на станции "Академик Вернадский" в день рождения каждый желающий имеет уникальную возможность поднять флаг на флагштоке на определенное время, а затем забрать его домой в качестве сувенира. Флаг подписывается всей командой экспедиции и скрепляется официальными печатями станции и УАЭ.

Наша "Ноосфера" стала единственным исследовательским судном в Антарктиде под украинским флагом, что отличает ее от промышленных судов региона.

В уникальном месте в Антарктике украинский флаг окружен несколькими тысячами пингвинов. Ежегодно весной, когда в Украине наступает осень, эти пингвины мигрируют на "Академик Вернадский" для спаривания. Именно под сине-желтым флагом они создают семьи и приветствуют новое потомство.

Закордон 24 поздравляет вас с Днем Государственного флага. Слава Украине!