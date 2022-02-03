Отримати такий дозвіл на роботу в Італії трудові мігранти самотужки не можуть. Заяву має подати роботодавець. Зробити це треба на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії до 17 березня поточного року.

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Хто може використати можливість легальної роботи в Італії

У 2022 році до Італії зможуть прибути 22 000 іноземних працівників. Робота можлива у таких сферах діяльності:

сільське господарство;

будівництво;

туристично-готельний бізнес;

автомобільний транспорт.

Декрет флуссі стосується постійної найманої роботи або самозайнятості.

Варто зауважити, що не всі заявки будуть прийняті. Компетентні структури перевірятимуть наявність та відповідність контракту з роботодавцем, правильність економічних реквізитів та перешкоди кримінального характеру. Перевірку проходитимуть обидві сторони, тобто і працівник, і роботодавець. Працівників, наприклад, перевірятимуть на наявність правопорушень, пов'язаних з нелегальною імміграцією, чи тих, що загрожують суспільному порядку. Якщо трудовий мігрант або роботодавець не задовольнятимуть усі вимоги, то заяву може бути відхилено.

Що робити працівникові, який отримав дозвіл на Декрет флуссі

Якщо ж рішення буде позитивним, то Префектура видасть дозвіл на приїзд працівника в Італію. Про це повідомлять роботодавця та Посольство Італії в Україні. Працівник дізнається про позитивне рішення від свого роботодавця.

Після отримання повідомлення про позитивне рішення відбувається видача в'їзної візи (nulla osta). Вона буде дійсною пів року. Впродовж цього часу трудовий мігрант має звернутися в італійське консульство для її отримання

Працівник, який приїхав до Італії на підставі цієї візи, протягом 8 днів після свого приїзду разом зі своїм роботодавцем повинні звернутися у відділ імміграції префектури (Sportello Unico Immigrazione della Prefettura). Там відбудеться підписання контракта на проживання.

Далі працівникові видадуть поштовий набір бланків. Їх треба відіслати через Італійську пошту для отримання дозволу на проживання в Італії.

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