На відміну від Німеччини, Бельгії та Великої Британії, у Польщі практично немає обмежень на збирання грибів. Збирати їх можна легально та безкоштовно у будь-яких кількостях та без дозволів. Але є деякі правила, за порушення яких можна отримати штраф до 500 злотих.

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Де не варто збирати гриби у Польщі, аби не нарватися на штраф

Не можна збирати гриби в тих частинах лісу, де вхід заборонений. Наприклад, там, де нещодавно були посіяні рослини або живуть види тварин, що зникають. Краще не йти по гриби і в ліси, що охороняються: заповідники, національні парки чи військові території.

Не забувайте, що деякі види грибів є під охороною, і збирати їх не можна. До них належать степові гливи, деякі види боровиків і маслюків.

Існує думка, що більшість лісів у Польщі є приватними, і грибникам вхід туди заборонено. Насправді 80% польських лісів належать державі, але навіть на деяких приватних ділянках дозволяють збирати гриби.

Зауважте! Куди саме у Польщі дозволяється йти по гриби, дивіться на карті. А тут є неофіційна мапа грибних місць Польщі.