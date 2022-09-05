В отличие от Германии, Бельгии и Великой Британии, в Польше практически нет ограничений на сбор грибов. Собирать их можно легально и бесплатно в любом количестве и без разрешений. Но есть некоторые правила, за нарушение которых можно получить штраф до 500 злотых.

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Где не стоит собирать грибы в Польше, чтобы не нарваться на штраф

Нельзя собирать грибы в тех частях леса, где вход запрещен. Например, там, где недавно были посеяны растения или обитают виды исчезающих животных. Лучше не идти за грибами и в охраняемые леса: заповедники, национальные парки или военные территории.

Не забывайте, что некоторые виды грибов находятся под охраной, и собирать их нельзя. К ним относятся степные вешенки, некоторые виды боровиков и маслят.

Существует мнение, что большинство лесов в Польше – частные, и грибникам вход туда запрещен. На самом деле, 80% польских лесов принадлежат государству, но даже на некоторых частных участках позволяют собирать грибы.