У Кракові для дітей та підлітків проводитимуть безкоштовні медичні обстеження

У Кракові медики безкоштовно оглядатимуть дітей віком від 7 до 18 років. Скористатися можливістю можуть й українці, які перебувають зараз у Польщі.

Так, українські батьки можуть записати своїх дітей на безкоштовний медогляд. Спеціалісти обстежуватимуть пацієнтів віком від 7 до 18 років в краківській лікарні ім. С. Жеромскєго.

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Коли та які саме обстеження заплановані

Дітей обстежать педіатри та окулісти. Спеціалісти перевірять, зокрема, зір, а також рівень оксиду азоту, за яким визначають запалення в дихальній системі (наприклад, бронхіальну астму).

Медогляд проводитимуть щовівторка та щосереди. Навідатися до лікарів можна з 9:00 до 12:00.

Як записатися на прийом

Усі охочі можуть зателефонувати за номером телефону – 12-622-96-12. Дзвінки приймають по буднях з 8:30 до 12:00. Крім цього, можна написати листа на електронну адресу – badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl. У листі потрібно вказати номер PESEL, а також ім’я та прізвище дитини, яка проходитиме огляд.

Візит до лікаря буде польською мовою. Але допомагатиме перекладач, якщо буде у цьому потреба.