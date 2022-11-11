Так, украинские родители могут записать своих детей на бесплатный медосмотр. Специалисты будут обследовать пациентов от 7 до 18 лет в краковской больнице им. С. Жеромского.

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Когда и какие обследования запланированы

Детей обследуют педиатры и окулисты . Специалисты проверят, в частности зрение, а также уровень оксида азота, по которому определяют воспаление в дыхательной системе (например, бронхиальную астму).

Медосмотр будут проводить каждый вторник и среду. Посетить врачей можно с 9:00 до 12:00.

Как записаться на прием

Все желающие могут позвонить по телефону – 12-622-96-12 . Звонки принимают по будням с 8:30 до 12:00. Кроме этого, можно написать письмо по электронному адресу – badaniaprzesiewowe@zeromski-szpital.pl . В письме нужно указать номер PESEL, а также имя и фамилию ребенка, который будет проходить осмотр.