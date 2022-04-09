Де і як поселитися у Барселоні: поради для українців, які шукають прихистку в Іспанії

Країни Європи з початку війни приймають на своїх територіях біженців з України. І Іспанія – не виключення. Сьогодні ж розглянемо можливі варіанти з розміщення у Барселоні.

З 24 лютого Іспанія надає прихисток українцям на тлі війни. В країні наші громадяни можуть легально жити, працювати, здобувати освіту та медичну допомогу.

До слова Як влаштований найбільший Центр біженців PTAK біля Варшави, що прийняв уже 50 тисяч українців

Консультантка з іміграції в Іспанію Аліна Кабакова зібрала корисну інформацію, де можна зупинитися у Барселоні.

Де і як можна поселитися у Барселоні: 5 варіантів

По приїзду в Іспанію, а саме – у Барселону, зверніть до Червоного Хреста за адресою Fira Barcelona, ​​7-й павільйон. Але варто мати на увазі, якщо ви попросите про житло, вас можуть поселити у будь-якій точці країни – і на півночі, і на півдні.

за адресою Fira Barcelona, ​​7-й павільйон. Але варто мати на увазі, якщо ви попросите про житло, вас можуть поселити у будь-якій точці країни – і на півночі, і на півдні. Якщо Червоний Хрест не працює (він відкритий з 09:00 до 21:00), ви можете звернутися до цілодобового соціального центру . Він розташований на Passatge Dos de Maig, 17.

. Він розташований на Passatge Dos de Maig, 17. Крім цього, українських біженців приймають іспанські сім'ї. Зараз іспанці по всій країні пропонують свої квартири та будинки тим, хто потребує прихистку. Деякі благодійні організації пропонують і безкоштовні вивізні рейси та розміщення, наприклад: Host4Ukraine або Tuakogida Ucrania.

Зараз іспанці по всій країні пропонують свої квартири та будинки тим, хто потребує прихистку. Деякі благодійні організації пропонують і безкоштовні вивізні рейси та розміщення, наприклад: або Зупинитися можна у ваших знайомих або родичів . Попри те, що ви в'їхали в країну як біженець, вам необов'язково жити у житлі від Червоного Хреста. Це не завадить податися на тимчасовий захист.

. Попри те, що ви в'їхали в країну як біженець, вам необов'язково жити у житлі від Червоного Хреста. Це не завадить податися на тимчасовий захист. Якщо вам дозволяє бюджет, ви можете самостійно знайти та орендувати житло. Однак у Барселоні це завжди було ще тим квестом. Вам потрібно показати документи, що доводять вашу платоспроможність, а також сплатити перший місяць оренди, заставу на 2 – 3 місяця та сплатити 10% річного платежу агентству нерухомості.

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