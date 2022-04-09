З 24 лютого Іспанія надає прихисток українцям на тлі війни. В країні наші громадяни можуть легально жити, працювати, здобувати освіту та медичну допомогу.
До слова Як влаштований найбільший Центр біженців PTAK біля Варшави, що прийняв уже 50 тисяч українців
Консультантка з іміграції в Іспанію Аліна Кабакова зібрала корисну інформацію, де можна зупинитися у Барселоні.
Де і як можна поселитися у Барселоні: 5 варіантів
- По приїзду в Іспанію, а саме – у Барселону, зверніть до Червоного Хреста за адресою Fira Barcelona, 7-й павільйон. Але варто мати на увазі, якщо ви попросите про житло, вас можуть поселити у будь-якій точці країни – і на півночі, і на півдні.
- Якщо Червоний Хрест не працює (він відкритий з 09:00 до 21:00), ви можете звернутися до цілодобового соціального центру. Він розташований на Passatge Dos de Maig, 17.
- Крім цього, українських біженців приймають іспанські сім'ї. Зараз іспанці по всій країні пропонують свої квартири та будинки тим, хто потребує прихистку. Деякі благодійні організації пропонують і безкоштовні вивізні рейси та розміщення, наприклад: Host4Ukraine або Tuakogida Ucrania.
- Зупинитися можна у ваших знайомих або родичів. Попри те, що ви в'їхали в країну як біженець, вам необов'язково жити у житлі від Червоного Хреста. Це не завадить податися на тимчасовий захист.
- Якщо вам дозволяє бюджет, ви можете самостійно знайти та орендувати житло. Однак у Барселоні це завжди було ще тим квестом. Вам потрібно показати документи, що доводять вашу платоспроможність, а також сплатити перший місяць оренди, заставу на 2 – 3 місяця та сплатити 10% річного платежу агентству нерухомості.
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