"‎Вам тут не раді": де відпочивають росіяни за кордоном

Попри агресію в Україні та численні санкції, запроваджені цивілізованим світом, сотні тисяч росіян їдуть відпочивати за кордон. Ті, у кого достатньо грошей для подорожі, як правило, обирають Азію чи Європу. Але не всюди їх раді бачити.

Хвиля західних санкцій, накладених на Росію, мала б зупинити активний туризм росіян. Але виявилось, що вони просто дещо змінили локації для відпочинку. То на яких курортах світу зараз можна зустріти найбільше російських туристів і як вони себе там почувають – читайте далі.

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Де відпочивають росіяни

Туристів з країни-агресорки можна зустріти в багатьох державах Південної Європи та Азії. Не всім подобається присутність російських відпочивальників, хоча вони, без сумніву, вливають величезні гроші у світову туристичну галузь.

Туреччина

Найпопулярнішою країною для росіян залишається Туреччина. Це одна з небагатьох європейських держав, яка не заборонила польоти з Росії. Поки небо в ЄС закрите, турецькі оператори пропонують рейси з Москви до Анталії та Бодрума приблизно по 140 доларів.

Статистика, опублікована цього тижня, показує, що в першому півріччі дохід Туреччини від туризму зріс більш ніж на чверть і досяг 21,7 мільярда доларів. І не останню роль в цьому зіграли відпочивальники з РФ. Цього року очікується, що до 7 мільйонів російських туристів відвідають Туреччину.

Грузія

Друга популярна країна, яку обирають росіяни для відпустки – Грузія. Лише у 2022 році її відвідали понад 1,1 мільйона російських мандрівників, тоді як у 2021 їх було лише 200 тисяч.

Проте останнім часом в країні зростає напруга, пов'язана з напливом російських туристів. Чого лише варті протести, організовані грузинськими та українськими активістами, проти швартування російських круїзних лайнерів у портах Грузії.

Антиросійський протест біля круїзного лайнера в Батумі / Фото RFE/RL

Таїланд

Також заможним росіянам цього року дуже подобається Таїланд. Згідно зі звітом Bloomberg, кількість росіян, які відвідали цю азійську країну, цього року зросла більш ніж на 1000 відсотків. За офіційною статистикою, лише за перше півріччя до Таїланду прилетіли 791 574 росіянини.

Особливого напливу зазнав острів Пхукет. Майже половину всіх вілл, проданих там з січня, купили росіяни – або для відпочинку, або як місце проживання, де можна "‎перечекати" війну.

ОАЕ

Кількість росіян, які подорожують літаками до Об'єднаних Арабських Еміратів, минулого року зросла на 63%. Заможні громадяни РФ навіть почали проживати в ОАЕ довгостроково, адже там немає таких публічних проявів підтримки України, як у європейських державах. Тому росіянам в Еміратах спокійніше.

Росіяни почали більше літати до ОАЕ / Фото Pexels

Кіпр

Останньою відносно популярною локацією для російських туристів є Кіпр. Відпочинок тут простим росіянам недоступний, адже немає прямого авіасполучення і треба платити візовий збір 80 євро. Однак для тих, хто може собі це дозволити, переліт з Росії з короткою зупинкою в Стамбулі або Єревані коштує близько 280 доларів.