Скандинавський будинок з сауною та чаном: місце біля Варшави для зимового відпочинку

Неподалік польської столиці можна поринути у справжній скандинавський колорит. Усе, що потрібного, – влаштувати відпочинок у HejHus – атмосферному дерев'яному котеджі, що розташований за годину їзди від Варшави.

Втомилися від міської метушні і плануєте "втекти" від цивілізації, аби емоційно перезарядитися? Вирушайте в польське село Strzyże, що за 60 кілометрів від Варшави. Саме там розташований HejHus – скандинавський будиночок, створений за концепцією "лагом".

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Що таке "лагом" (lagom)

Lagom – новий скандинавський тренд життя, який витіснив hygge (хюгге). В перекладі зі шведської мови це означає "достатній", "помірний". Якщо принцип "хюгге" — це комфорт, то суть "лагом" — баланс того, що по-справжньому необхідно. Ця філософія вчить задовольнятися тим, що є, а не марнувати життя на погоню за незліченною кількістю речей чи досягнень.

Будинок HejHus біля Варшави / Фото instagram

Чим особливий скандинавський будинок HejHus

Мінімалістичний котедж на 35 метрів квадратних звели посеред природи – територія навколо засаджена лісом, а зовсім поруч протікає річка. Крім самої житлової площі у розпорядженні гостей буде велика тераса з чаном та велика земельна ділянка. Серед високих сосен можна знайти столик на двох, гамак і гойдалку.

Всередині котеджу є диван, стіл, невелика кухня і два двоспальних ліжка. Найбільшою родзинкою, безперечно, є панорамні вікна, що тягнуться від стелі до підлоги. З них цілий день можна милуватися довколишньою природою, полями та лісом.

Скандинавський котедж розташований серед природи / Фото instagram

Нашою метою не було створити в Мазовії Скандинавію. Нас надихає цей регіон як гарний приклад архітектури та мислення про простір. Ми хотіли створити простір, який би дозволяв відпочивати за містом. Будинок спроєктований так, щоб злитися з навколишньою природою, стати її частиною. Простота форм і мінімалізм інтер'єру дозволяє нам просто відпочити,

– говорять автори проєкту.

Скільки коштує відпочинок в HejHus біля Варшави

Проживання в HejHus не найдешевше – 599 злотих за ніч, а під час свят і довгих вихідних – 699 злотих за добу. У вартість входить ексклюзивний будиночок, чан на дровах, сауна, доступ до книг і невеликий сюрприз – частування від господарів.



Будиночок, створений за концепцією "лагом" / Фото instagram



Інтер'єр будинку HejHus / Фото instagram

Інтер'єр будинку HejHus / Фото instagram