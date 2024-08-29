Туристи розповіли про свої "приховані перлини" на карті світу. Зокрема, рекомендують звернути увагу на Балкани.

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Де варто провести відпустку

Найчастіше мандрівники згадують про Хорватію та Чорногорію. Зауважують, що саме там можна відчути максимальну радість життя. Країни поєднують у собі комфортні пляжі, чудові міста, драйвове нічне життя, фантастичну місцеву кухню. Деякі туристи взагалі називають Чорногорію найкращою країною для літніх канікул.

Це ідеальне поєднання приголомшливих краєвидів і багатьох пляжів і островів, а також гір,

– мовиться у повідомленні.



Чорногорію називають найкращою країною для літнього відпочинку / Unsplash

Окрім того, мандрівники рекомендують Вірменію. Зокрема, її столицю – Єреван. Зауважують, що старе місто просто зачаровує. Там можна чудово провести час навіть з обмеженим бюджетом. Зокрема, туристам дуже рекомендують відвідати місцеві кав'ярні.

Цікаво, що у рейтинг також потрапила Словаччина. Туристи зауважують, що її столиця – Братислава – чудове місто для сіті брейк. Зауважують, що туди можна їхати навіть з сотнею доларів у кишені.