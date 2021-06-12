У зазначених парках білки та качки звикли до великої кількості відвідувачів. Тож людей тваринки не лякаються.
Цікаво Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві
Місця у Варшаві, де є білки та качки
- Łazienki Królewskie – парк, у якому живе багато білок.
- Park Malickiego – на території парку, крім прогулянкових доріжок і ігрових майданчиків, також є пристань, яка дуже подобається місцевим качках.
- Park Skaryszewski – чудове місце для любителів білок і качок. І тих, і інших тут вдосталь.
- Park Szczęśliwicki – у місцевому озері живуть безліч качок, які із задоволенням підпливають до берега.
- Las Bielański – серед старих дерев тут можна спостерігати за дивовижними перетвореннями природи від сезону до сезону. Це місце населяє безліч білок.
- Cytadela Warszawska – на Жолібожі, на зелених територіях навколо Цитаделі, уважні спостерігачі зможуть побачити, як стрибають білки. Маленькі гризуни звикли до людей і нерідко можуть підійти досить близько.
- Jeziorko Czerniakowskie – ще одне популярне місце серед любителів природи. Місцеве озеро є притулком для безлічі істот, які живуть у воді й біля води, а також для безлічі наземних тварин. Тут можна зустріти: чайок, шпаків, бугаїв, куріпок, солов'їв, сірих чапель, чорних дроздів та багато інших цікавих і часом рідкісних тварин.
- Park Morskie Oko – надзвичайно мальовниче місце з багатою флорою та каченятами у ставках.
У багатьох парках Варшави можна побачити качок / Фото Pexels
Важлива інформація про годування птахів і білок
Птахи потребують підгодівлі тільки в зимовий період. В інші пори року орнітологи не рекомендують їх годувати.
Також фахівці з птахів не радять давати птахам хліб. Це провокує у пернатих різноманітні патології та шлункові розлади. Альтернативою хлібобулочним виробам можуть бути:
- вівсяні пластівці;
- ячмінь, горох, овес, кукурудза, пшениця (попередньо замочені) та інші крупи або злаки;
- порізані на дрібні шматочки овочі (відварена картопля або сирі морква, буряк, капуста).
Якщо відвідувач має намір погодувати білок, то в жодному разі кормом не можуть бути такі продукти:
- мигдаль;
- арахіс;
- фісташки;
- кісточки вишні, черешні, абрикоса та персика;
- сухарики;
- чипси;
- печиво;
- солодощі;
- хліб.
Натомість корисними ласощами для цих звірят будуть:
- волоські та кедрові горіхи і фундук в шкаралупі;
- несмажене гарбузове насіння;
- сушені або свіжі яблука;
- морква;
- шматочки груші;
- банани.
У багатьох парках Варшави можна побачити білок / Фото Pexels