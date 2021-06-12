У зазначених парках білки та качки звикли до великої кількості відвідувачів. Тож людей тваринки не лякаються.

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Місця у Варшаві, де є білки та качки

  • Łazienki Królewskie – парк, у якому живе багато білок.
  • Park Malickiego – на території парку, крім прогулянкових доріжок і ігрових майданчиків, також є пристань, яка дуже подобається місцевим качках.
  • Park Skaryszewski – чудове місце для любителів білок і качок. І тих, і інших тут вдосталь.
  • Park Szczęśliwicki – у місцевому озері живуть безліч качок, які із задоволенням підпливають до берега.
  • Las Bielański – серед старих дерев тут можна спостерігати за дивовижними перетвореннями природи від сезону до сезону. Це місце населяє безліч білок.
  • Cytadela Warszawska – на Жолібожі, на зелених територіях навколо Цитаделі, уважні спостерігачі зможуть побачити, як стрибають білки. Маленькі гризуни звикли до людей і нерідко можуть підійти досить близько.
  • Jeziorko Czerniakowskie – ще одне популярне місце серед любителів природи. Місцеве озеро є притулком для безлічі істот, які живуть у воді й біля води, а також для безлічі наземних тварин. Тут можна зустріти: чайок, шпаків, бугаїв, куріпок, солов'їв, сірих чапель, чорних дроздів та багато інших цікавих і часом рідкісних тварин.
  • Park Morskie Oko – надзвичайно мальовниче місце з багатою флорою та каченятами у ставках.

У багатьох парках Варшави можна побачити качок / Фото Pexels

Важлива інформація про годування птахів і білок

Птахи потребують підгодівлі тільки в зимовий період. В інші пори року орнітологи не рекомендують їх годувати.

Також фахівці з птахів не радять давати птахам хліб. Це провокує у пернатих різноманітні патології та шлункові розлади. Альтернативою хлібобулочним виробам можуть бути:

  • вівсяні пластівці;
  • ячмінь, горох, овес, кукурудза, пшениця (попередньо замочені) та інші крупи або злаки;
  • порізані на дрібні шматочки овочі (відварена картопля або сирі морква, буряк, капуста).

Якщо відвідувач має намір погодувати білок, то в жодному разі кормом не можуть бути такі продукти:

  • мигдаль;
  • арахіс;
  • фісташки;
  • кісточки вишні, черешні, абрикоса та персика;
  • сухарики;
  • чипси;
  • печиво;
  • солодощі;
  • хліб.

Натомість корисними ласощами для цих звірят будуть:

  • волоські та кедрові горіхи і фундук в шкаралупі;
  • несмажене гарбузове насіння;
  • сушені або свіжі яблука;
  • морква;
  • шматочки груші;
  • банани. 

У багатьох парках Варшави можна побачити білок / Фото Pexels