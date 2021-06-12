У зазначених парках білки та качки звикли до великої кількості відвідувачів. Тож людей тваринки не лякаються.

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Місця у Варшаві, де є білки та качки

Łazienki Królewskie – парк, у якому живе багато білок.

– парк, у якому живе багато білок. Park Malickiego – на території парку, крім прогулянкових доріжок і ігрових майданчиків, також є пристань, яка дуже подобається місцевим качках.

– на території парку, крім прогулянкових доріжок і ігрових майданчиків, також є пристань, яка дуже подобається місцевим качках. Park Skaryszewski – чудове місце для любителів білок і качок. І тих, і інших тут вдосталь.

– чудове місце для любителів білок і качок. І тих, і інших тут вдосталь. Park Szczęśliwicki – у місцевому озері живуть безліч качок, які із задоволенням підпливають до берега.

– у місцевому озері живуть безліч качок, які із задоволенням підпливають до берега. Las Bielański – серед старих дерев тут можна спостерігати за дивовижними перетвореннями природи від сезону до сезону. Це місце населяє безліч білок.

– серед старих дерев тут можна спостерігати за дивовижними перетвореннями природи від сезону до сезону. Це місце населяє безліч білок. Cytadela Warszawska – на Жолібожі, на зелених територіях навколо Цитаделі, уважні спостерігачі зможуть побачити, як стрибають білки. Маленькі гризуни звикли до людей і нерідко можуть підійти досить близько.

– на Жолібожі, на зелених територіях навколо Цитаделі, уважні спостерігачі зможуть побачити, як стрибають білки. Маленькі гризуни звикли до людей і нерідко можуть підійти досить близько. Jeziorko Czerniakowskie – ще одне популярне місце серед любителів природи. Місцеве озеро є притулком для безлічі істот, які живуть у воді й біля води, а також для безлічі наземних тварин. Тут можна зустріти: чайок, шпаків, бугаїв, куріпок, солов'їв, сірих чапель, чорних дроздів та багато інших цікавих і часом рідкісних тварин.

– ще одне популярне місце серед любителів природи. Місцеве озеро є притулком для безлічі істот, які живуть у воді й біля води, а також для безлічі наземних тварин. Тут можна зустріти: чайок, шпаків, бугаїв, куріпок, солов'їв, сірих чапель, чорних дроздів та багато інших цікавих і часом рідкісних тварин. Park Morskie Oko – надзвичайно мальовниче місце з багатою флорою та каченятами у ставках.

У багатьох парках Варшави можна побачити качок / Фото Pexels

Важлива інформація про годування птахів і білок

Птахи потребують підгодівлі тільки в зимовий період. В інші пори року орнітологи не рекомендують їх годувати.

Також фахівці з птахів не радять давати птахам хліб. Це провокує у пернатих різноманітні патології та шлункові розлади. Альтернативою хлібобулочним виробам можуть бути:

вівсяні пластівці;

ячмінь, горох, овес, кукурудза, пшениця (попередньо замочені) та інші крупи або злаки;

порізані на дрібні шматочки овочі (відварена картопля або сирі морква, буряк, капуста).

Якщо відвідувач має намір погодувати білок, то в жодному разі кормом не можуть бути такі продукти:

мигдаль;

арахіс;

фісташки;

кісточки вишні, черешні, абрикоса та персика;

сухарики;

чипси;

печиво;

солодощі;

хліб.

Натомість корисними ласощами для цих звірят будуть:

волоські та кедрові горіхи і фундук в шкаралупі;

несмажене гарбузове насіння;

сушені або свіжі яблука;

морква;

шматочки груші;

банани.

У багатьох парках Варшави можна побачити білок / Фото Pexels