В указанных парках белки и утки привыкли к большому количеству посетителей. Поэтому людей животные не боятся.

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Места в Варшаве, где есть белки и утки

Łazienki Królewskie – парк, в котором живет много белок.

– Park Malickiego – на территории парка, кроме прогулочных дорожек и игровых площадок, также есть пристань, которая очень нравится местным уткам.

– Park Skaryszewski – прекрасное место для любителей белок и уток. И тех, и других здесь предостаточно.

– Park Szczęśliwicki – в местном озере живут множество уток, которые с удовольствием подплывают к берегу.

– Las Bielański – среди старых деревьев здесь можно наблюдать за удивительными превращениями природы от сезона к сезону. Это место населяет множество белок.

– Cytadela Warszawska – на Жолибоже, на зеленых территориях вокруг Цитадели, внимательные наблюдатели смогут увидеть, как прыгают белки. Маленькие грызуны привыкли к людям и нередко могут подойти достаточно близко.

– Jeziorko Czerniakowskie – еще одно популярное место среди любителей природы. Местное озеро является убежищем для множества существ, которые живут в воде и у воды, а также для множества наземных животных. Здесь можно встретить: чаек, скворцов, куропаток, соловьев, серых цапель, черных дроздов и много других интересных и порой редких животных.

– Park Morskie Oko – очень живописное место с богатой флорой и утятами в прудах.

Во многих парках Варшавы можно увидеть уток / Фото Pexels

Важная информация о кормлении птиц и белок

Птицы нуждаются в подкормке только в зимний период. В остальное время года орнитологи не рекомендуют кормить.

Также специалисты из птиц не советуют давать птицам хлеб. Это провоцирует у пернатых различные патологии и желудочные расстройства. Альтернативой хлебобулочным изделиям могут быть:

овсяные хлопья;

ячмень, горох, овес, кукуруза, пшеница (предварительно замоченные) и другие крупы или злаки;

порезанные на мелкие кусочки овощи (отварной картофель или сырые морковь, свёкла, капуста).

Если посетитель намерен покормить белок, то ни в коем случае кормом не могут быть следующие продукты:

миндаль;

арахис;

фисташки;

косточки вишни, черешни, абрикоса и персика;

сухарики;

чипсы;

печенье;

сладости;

хлеб.

Зато полезными лакомствами для этих зверюшек будут:

грецкие и кедровые орехи и фундук в скорлупе;

нежареных тыквенные семечки;

сушеные или свежие яблоки;

морковь;

кусочки груши,

бананы.