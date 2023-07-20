Закрите небо: де у світі існують "‎чорні діри" для цивільної авіації

На планеті є чотири зони, які облітають цивільні літаки. Дві з таких "‎чорних дір" на авіаційній карті пов'язані з війною в Україні.

Закриті для цивільної авіації зони можна побачити на онлайн-карті Flightradar24. Чому пасажирські літаки не літають у чотирьох регіонах на планеті – пояснимо далі.

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Закриті авіазони

Дві "‎чорні діри" для авіації знаходяться в Азії, одна – в Європі, ще одна – в Африці. Літаки оминають ці зони з різних причин. Поглянемо на карту.

Літаки облітають 4 зони на планеті / Графіка з Flightradar24

Європейська закрита частина, як ми добре знаємо, пов'язана зі збройною агресією Росії в Україні. Тому над нашою державою і частиною РФ немає рейсів цивільної авіації. Небо над Україною повністю закрили 24 лютого 2022 року, а авіапростір над Донецькою та Луганською областями був перекритий для польотів ще раніше. Це сталося після збиття над Донеччиною цивільного рейсу MH17.

Друга закрита авіазона – на сході Росії. Раніше там переважно транзитом літали іноземні авіакомпанії. Але через санкції світові авіалінії облітають Сибір через Середню Азію чи Північний полюс.

Ще одна "‎чорна діра" для авіатранспорту знаходиться в Азії над Тибетом. Літаки не залітають у цей простір через складний рельєф місцевості. Припустимо, якщо в повітрі станеться надзвичайна ситуація і салон розгерметизується, пілот має знизитись на висоту до 3 000 метрів, щоб пасажири могли дихати без кисневих масок. Але значна гірська територія Тибету знаходиться на висоті понад 3 000 метрів, тому польоти не виконують з міркувань безпеки.

Остання закрита зона – над Суданом в Африці. У квітні 2023 року тут розпочалося протистояння спецназу з місцевою армією. Через ці заворушення повністю згоріли кілька пасажирських бортів на стоянках в аеропорту Хартум. Серед них був і літак української авіакомпанії SkyUp. Тому зону конфлікту також облітають з міркувань безпеки.