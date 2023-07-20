Закрытое небо: где в мире существуют "черные дыры" для гражданской авиации

На планете есть четыре зоны, которые облетают гражданские самолеты. Две из таких "черных дыр" на авиационной карте связаны с войной в Украине.

Закрытые для гражданской авиации зоны можно увидеть на онлайн-карте Flightradar24. Почему пассажирские самолеты не летают в четырех регионах на планете – объясним дальше.

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Закрытые авиазоны

Две "черные дыры" для авиации находятся в Азии, одна – в Европе, еще одна – в Африке. Самолеты обходят эти зоны по разным причинам. Взглянем на карту.

Самолеты облетают 4 зоны на планете / Графика с Flightradar24

Европейская закрытая часть, как мы знаем, связана с вооруженной агрессией России в Украине. Поэтому над нашим государством и частью РФ нет рейсов гражданской авиации. Небо над Украиной полностью закрыли 24 февраля 2022 года, а авиапространство над Донецкой и Луганской областями было перекрыто для полетов еще раньше. Это произошло после сбития над Донбасом гражданского рейса MH17.

Вторая закрытая авиазона – на востоке России. Раньше там преимущественно транзитом летали иностранные авиакомпании. Но из-за санкций мировые авиалинии облетают Сибирь через Среднюю Азию или Северный полюс.

Еще одна "черная дыра" для авиатранспорта находится в Азии над Тибетом. Самолеты не залетают в это пространство из-за сложного рельефа местности. Допустим, если в воздухе произойдет чрезвычайная ситуация и салон разгерметизируется, пилот должен снизиться на высоту до 3 000 метров, чтобы пассажиры могли дышать без кислородных масок. Но значительная часть тибетской горной территории находится на высоте более 3 000 метров, поэтому полеты не выполняют из соображений безопасности.

Последняя закрытая зона – над Суданом в Африке. В апреле 2023 здесь началось противостояние спецназа с местной армией. Из-за этих беспорядков полностью сгорели несколько пассажирских бортов на стоянках в аэропорту Хартум. В их числе был и самолет украинской авиакомпании SkyUp. Поэтому зону конфликта также облетают из соображений безопасности.